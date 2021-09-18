الرياضة كلاسيكو النصر والاتحاد بين طموح تعزيز الصدارة والمنافسة

جدة – محمد بن نافع

يسعى الفريق الاتحادي لتعزيز صدارته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره النصر مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يمتلك الفريق (9) نقاط جمعها من (4) مواجهات، خسر واحدة وفاز في (3) ويعتبر فريق الاتحاد الأقوى هجوماً في الدوري حتى الآن برصيد (11) هدفاً، وفي الجانب الآخر سيدخل الفريق النصراوي هذا اللقاء بكامل قوته ورغبته في تحقيق الانتصار الذي يعيده إلى واجهة المنافسة من جديد، وتعويض إخفاقه الأول بعد أن تعثر أمام الفيصلي بالخسارة حيث يحتل الفريق النصراوي المركز السابع في سلم الترتيب بعد لعبه (3) مواجهات؛ خسر واحدة وكسب (مباراتين) ويعزز من قوته أيضاً لعبه على أرضه وأمام جماهيره؛ كون المباراة تقام على ملعب “مرسول بارك” معقل الفريق النصراوي.