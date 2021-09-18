طريقة عمل فيليه بانيه الدجاج

وصفة كلاسيكية لتحضير فيليه الدجاج المقلي

المقادير اللازمة

فيليه دجاج شرائح رفيعة مغسول ومصفى

1 1/2 كوب لبن لبن رايب

1 1/2 ملعقة كبيرة صلصة باربيكيو

3-4 ملاعق صلصة حارة

1/2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بودرة بودرة بصل

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/8 ملعقة صغيرة كركم

1/8 ملعقة صغيرة هيل

ملح فلفل

للبقسماط

2 كوب بقسماط

3/4 كوب دقيق ذرة أصفر دقيق درة أصفر

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور (اختياري)

زيت للقلي

طريقة العمل

في وعاء كبير اخلطي الدجاج مع جميع مكونات التتبيلة

يغطى بغلاف بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى طوال الليل

ضعي الدجاج في منخل (مصفاة) فوق وعاء للتخلص من أي سائل زائد

اخلطي مكونات البقسماط معًا

تغطى شرائح الدجاج بخليط البقسماط مع الضغط جيدًا بيديك للتأكد من التصاقه بالدجاج

يسكب الزيت ليغطي قاع مقلاة كبيرة ويسخن على الموقد على نار متوسطة عالية

عندما يسخن الزيت اقلي الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون من كلا الجانبين

قدميها على الفور