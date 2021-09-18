المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فيليه بانيه الدجاج

نيفين عباسaccess_time11 / صفر / 1443 هـ      18 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كلاسيكية لتحضير فيليه الدجاج المقلي

المقادير اللازمة
فيليه دجاج شرائح رفيعة مغسول ومصفى
1 1/2 كوب لبن لبن رايب
1 1/2 ملعقة كبيرة صلصة باربيكيو
3-4 ملاعق صلصة حارة
1/2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم بودرة
نصف ملعقة صغيرة بودرة بودرة بصل
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/8 ملعقة صغيرة كركم
1/8 ملعقة صغيرة هيل
ملح فلفل

للبقسماط
2 كوب بقسماط
3/4 كوب دقيق ذرة أصفر دقيق درة أصفر
1/4 كوب جبن بارميزان مبشور (اختياري)
زيت للقلي

طريقة العمل
في وعاء كبير اخلطي الدجاج مع جميع مكونات التتبيلة
يغطى بغلاف بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى طوال الليل
ضعي الدجاج في منخل (مصفاة) فوق وعاء للتخلص من أي سائل زائد
اخلطي مكونات البقسماط معًا
تغطى شرائح الدجاج بخليط البقسماط مع الضغط جيدًا بيديك للتأكد من التصاقه بالدجاج
يسكب الزيت ليغطي قاع مقلاة كبيرة ويسخن على الموقد على نار متوسطة عالية
عندما يسخن الزيت اقلي الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون من كلا الجانبين
قدميها على الفور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *