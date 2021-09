شاهد أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوخوم (7-0)

أمطر بايرن ميونيخ شباك بوخوم بسبعة أهداف نظيفة السبت ضمن مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتًا، ومن خلفه فولفسبورغ (12 نقطة) لكن مع خوضه 4 مباريات.

في الشوط الأول، سجّل ليروي ساني وجوشوا كيميتش وسيرجي جنابري، ومدافع بوخوم فاسيليوس بنيران صديقه.

وفي الشوط الثاني واصل البافاري عروضه وأحرز له ليفاندوفسكي وكيميتش وموتينغ، بينما ألغى الفار هدفًا لتوماس مولر.

شاهد أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوخوم

🎥 @FCBayernEN sending out a #Bundesliga statement with a 7-0 win in #FCBBOC! ⚡️ pic.twitter.com/d4nbeDPHrs

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 18, 2021