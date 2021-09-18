الهلال يتخطى الاتفاق والحزم يحقق فوزه الأول

جدة – هلال سلمان
تصوير- عثمان الشمراني
حقق الهلال فوزا مستحقا على ضيفه الاتفاق 2/3 مساء اليوم في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حاول الهلال الوصول مبكرا لمرمى رايس مبولحي حارس الاتفاق، لكن الهجمة الأولى كانت للضيوف حيث أبعد المعيوف بصعوبة كرة عبدالله آل سالم في الدقيقة الثانية، بعدها أصاب الفرنسي غوميز القائم (د 18)، لكن ماريغا كان من افتتح التسجيل بعد تمريرة رائعة من البرازيلي بيريرا وضعها المالي من تحت الحارس في الشباك (د 24)، هدأ بعدها اللعب حتى نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه وكاد مدالله العليان أن يصيب الشباك بعد عرضية، وشهدت الدقيقة 56 هدف الهلال الثاني بعد تمريرة بيريرا التي أكملها غوميز في الشباك، وعاد (الأسد) الفرنسي ليزأر مجددا وهذه المرة بعد تمريرة من سالم الدوسري (د 61)، وقلص الاتفاق الفارق بواسطة هزاع الهزاع (د 69)، ثم أشرك جارديم مدرب الهلال كلا من محمد كنو وصالح الشهري بدلا من كوييار وغوميز (د 75)، ورد العطوي مدرب الاتفاق بإشراك التونسي السليتي مكان آل سالم، بعدها أصيب سالم ونزل مكانه فييتو (د 77)، ثم سجل سنوسي هوساوي الهدف الثاني للاتفاق بتمريرة دي سوزا (د 84)، لتظل النتيجة على حالها ليرفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد الاتفاق عند 6. وفي لقاء ثان حقق الحزم فوزه الأول على حساب أبها بهدفين نظيفين.