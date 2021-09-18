الرياضة البادي خامس بطولة العالم للقدرة والتحمل

جدة- البلاد حقق الفارس حمود بن صالح البادي المركز الخامس في بطولة العالم للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل، التي أقيمت اليوم السبت في منطقة سردينيا بإيطاليا لمسافة ١٢٠ كم.

وكان السباق على أربع مراحل ٣٥ كم للمرحلتين الأولى والثانية، و٢٥ كم للمرحلتين الثالثة والرابعة.

وتكمن صعوبة المشاركة والفوز في بطولة العالم للخيل الصغيرة؛ كونها مخصصة للجياد بعمر ثماني سنوات فقط، مما يصعب على الفارس اختيار وتجهيز الجواد المناسب لمثل هذه البطولات. من جهته، أبدى البادي سعادته بتحقيق المركز الخامس في بطولة العالم قائلًا: ” الحمد لله، عز وجل، على هذه النتيجة، سعيد بتحقيق هذا المركز لاسيما أنها مشاركتي الأولى في بطولة العالم، شعرت بالفخر وأنا أرى علم بلادي متواجدا بين أعلام الدول المشاركة”. وأضاف البادي: ” السباق لم يكن سهلاً وسط مشاركة أسماء تُعد الأقوى في العالم وبتوفيق من الله استطعت الحفاظ على الجواد حتى خط النهاية وطموحنا بإذن الله مراكز متقدمة في المشاركات المقبلة”.