85 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (85) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) وتعافي (49) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2382) حالة منها (405) حالات حرجة.

وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (546336) حالة وحالات التعافي (535309) حالات، كما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8645) حالة.

وأكدت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.