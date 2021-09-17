الرياضة

للمرة الخامسة تواليا… الأهلي يفشل في الفوز ويتعادل مع الفتح

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1443 هـ      17 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تعادل فريق الأهلي مع فريق الفتح بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة في جدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  للمحترفين. نجح المقدوني أليوسكي، في افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك فراس البريكان التعادل للفتح في الدقيقة 20.

في الشوط الثاني، سجل الفتح هدفًا في الدقيقة 76، عن طريق المغربي سفيان بن دبكة، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

                                                               

وبذلك ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة في المركز العاشر،  فيما رفع الفتح رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثالث. وأصبح الأهلي أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتعادل في أول 5 جولات من المسابقة ويفشل في تحقيق الفوز.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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