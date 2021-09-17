للمرة الخامسة تواليا… الأهلي يفشل في الفوز ويتعادل مع الفتح

جدة- محمود العوضي تعادل فريق الأهلي مع فريق الفتح بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة في جدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. نجح المقدوني أليوسكي، في افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك فراس البريكان التعادل للفتح في الدقيقة 20.

في الشوط الثاني، سجل الفتح هدفًا في الدقيقة 76، عن طريق المغربي سفيان بن دبكة، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل. وبذلك ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة في المركز العاشر، فيما رفع الفتح رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثالث. وأصبح الأهلي أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتعادل في أول 5 جولات من المسابقة ويفشل في تحقيق الفوز.