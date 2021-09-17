الرياضة في ربع نهائي الآسيوي.. النصر يواجه الوحدة الإماراتي والهلال يصطدم ببيرسبوليس الإيراني

الرياض- رتيبان الدوسري أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، التي أقيمت صباح اليوم الجمعة فريق النصر أمام الوحدة الإماراتي فيما أوقعت فريق الهلال في مواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني. على أن يلتقي الفائزان في المواجهتين في نصف النهائي. وفي شرق القارة يلتقي فريقا جيونبوك وأولسان الكوريان الجنوبيان، في حين يواجه بوهانج الكوري الجنوبي نظيره ناجويا الياباني . وتستضيف الرياض مباراتي ربع ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، بنظام التجمع، على أن تجري المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.