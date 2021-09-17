الرياضة ديربي القصيم… القيمة السوقية وتاريخ المواجهات

الرياض- فيصل الرقيبة يواجه فريق التعاون نظيره وجاره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يُذكر أن الفريقين قد التقيا في 22 مباراة؛ حيث حقق الرائد الفوز في ٥ مواجهات مُقابل ٨ للتعاون. وكان التعادل سيّد الموقف ٩مرات. ويُعد الغيني إسماعيل بانقورا الأكثر تسجيلاً في لقاءات الديربي. لقاء اليوم هو الديربي الأول لرئيس نادي التعاون د. سعودالرشودي، أما عن القيمة السوقية للاعبي الفريقين، فيتفوق نادي التعاون على نظيره نادي الرائد؛ حيث يدخل نادي التعاون الديربي بقيمة سوقية تبلغ قيمتها ١٦،٣ مليون يورو، ويدخل نادي الرائد اللقاء بـ٩.٢٣ ملايين يورو. ويُعد الكاميروني ليندر توامبا الأعلى قيمة بواقع ٢.٨٠ مليون يورو، فيما سجل إدواردو هنريكي القيمة الأعلى في صفوف فريقه الرائد بواقع ١.٧٠ مليون يورو حسب موقع “Transfermarkt”. يُذكر أن ديربي اليوم هو اللقاء الثاني لمدرب التعاون البرتغالي “قوميز” بعد تعادله أمام الأهلي في اول لقاءاته بعد العودة للمرة الثالثة لتدريب سكري القصيم .