تحالف سعودي فرنسي لإدارة تشغيل خدمات المياه بالرياض

الرياض- البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، أمس، فوز تحالف شركة الخريف السعودية وفيوليا الفرنسية، بعقد الإدارة للتشغيل والصيانة ليتولى من خلاله إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في منطقة الرياض (مدينة الرياض ومحافظاتها كاملة)، بتكلفة تجاوزت 358 مليون ريال ولمدة سبع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس إدارتها برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على ترسية عقد الإدارة لمنطقة الرياض والتي نظمت بالكامل تحت مظلة الشركة في شهر مارس 2021م.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي ” إن إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اعتمدت إستراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص” .