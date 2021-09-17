العليان أول سعودية ترأس مجلس أعمال سعودي أجنبي

جدة – ياسر بن يوسف

أعلن اتحاد الغرف التجارية السعودية عن موافقة الهيئة العامة للتجارة الخارجية على التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي السويدي في دورته (1443-1447) بتسمية لبنى سليمان العليان رئيسة للمجلس ورئيسة للجنة التنفيذية، ومحمد بترجي وسعود السليمان نائبين.

ويشكل اختيار سيدة الأعمال” لبنى سليمان العليان” رئيسة للمجلس سابقة في تاريخ مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، كأول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب منذ صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالإسراع في إنشاء مجالس أعمال سعودية أجنبية قبل أكثر من 20 عاماً.

وتعتبر العليان من الوجوه والكفاءات الاقتصادية المعروفة بالمملكة ونموذج للمرأة السعودية التي استطاعت أن تضع بصمة واضحة في العمل الاقتصادي ، حيث تتمتع بشخصية فذة وكفاءات عالية جعلتها أول سيدة يتم أختيارها إلي مجلس إدارة شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية ، كما أنها عضو في العديد من مجالس الإدارة والأمناء والمجالس الاستشاريّة في شركات ومؤسّسات وجامعات محليّة ودوليّة، وقد اختارتها مجلة تايم من ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا، ومجلة فورتشين من ضمن أقوى السيدات في العالم لعدّة سنوات متتالية، ومجلة فوربس كأحد أقوى قادة الأعمال.وعبرت العليان عن تقديرها للثقة الكبيرة التي أولاها لها ولنائبيها أعضاء المجلس باختيارهم لتولى هذه المناصب، واعدة ببذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات الاقتصادية البينية بين المملكتين.