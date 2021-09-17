الرائد يحسم ديربي القصيم وضمك يخطف نقطة من الشياب

اتخذ اللقاء طابعًا هجوميًا للغاية من الطرفين. فقد افتتح كريم البركاوي التسجيل لصالح الفريق الريداوي في الدقيقة الـ28.

انتهى الشوط الأول بتقدم الرائد بهذا الهدف. ولكن في شوط اللقاء الثاني كشر فريق التعاون عن أنيابه

وهاجم بضراوة كبيرة. ونجح لياندر تاوامبا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 بعد انفراد تام بحارس الرائد. وسريعًا جدًا أضاف الكاميروني الهدف الثاني في الدقيقة 53.