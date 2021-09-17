الرائد يحسم ديربي القصيم وضمك يخطف نقطة من الشياب

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
في ديربي قصيمي مثير، شهد لقاء التعاون وضيفه الرائد مهرجان أهداف انتهي بفوز الرائد 3/5 .اتخذ اللقاء طابعًا هجوميًا للغاية من الطرفين. فقد افتتح كريم البركاوي التسجيل لصالح الفريق الريداوي في الدقيقة الـ28. انتهى الشوط الأول بتقدم الرائد بهذا الهدف. ولكن في شوط اللقاء الثاني كشر فريق التعاون عن أنيابه وهاجم بضراوة كبيرة. ونجح لياندر تاوامبا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 بعد انفراد تام بحارس الرائد. وسريعًا جدًا أضاف الكاميروني الهدف الثاني في الدقيقة 53.
ثم سجل لوفانور هنريكي الهدف الثالث في الدقيقة الـ57. فهاجم الرائد بكامل خطوطه وقلص الفارق في الدقيقة الـ64 عن طريق رائد الغامدي. وبعد أربع دقائق فقط عادلَ الرائد النتيجة عن طريق منصور البيشي. وبعد الهدف مباشرة أضاف البركاوي الهدف الرابع في الدقيقة الـ71.
واستقبلت شباك التعاون الهدف الخامس عن طريق عبد الله المقرن في الدقيقة الـ88 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة. ليرفع الرائد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطتين في المركز الـ15 قبل الأخير.
وفي لقاء ثان بأبها، خطف ضمك تعادلاً ثميناً من فريق الشباب لتنتهي المباراة بتعادل ايجابي بهدف لكل منهما.
الشوط الأول شهد تكافؤا بين الفريقين دون خطورة كبيرة لكن تحصل الفريق الشبابي على ركلة جزاء أضاعها القائد إيفر بانيغا لينتهي الشوط سلبياً.
وفي الشوط الثاني زادت سيطرة الشباب وكثف محاولاته لخطف هدف وبعد مرور 70 دقيقة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى للشباب وطرد اللاعب عبدالله هوساوي، وهذه المرة سجلها بانيغا بنجاح.
و قبل 5 دقائق حصل ضمك على ركلة جزاء وسددها زيلايا الهداف ليعادل النتيجة بهدف لمثله.