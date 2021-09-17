المحليات

الجزائية تحدد موعدا بديلا للمتهم شعيل القحطاني

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1443 هـ      17 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم شعيل بن محمد مسفر القحطاني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1075829620), عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الإثنين الموافق 1443/3/5هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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