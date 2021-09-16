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88 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1443 هـ      16 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (88) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) وتعافي(70) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2351) حالة منها (449) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (546251) حالة، وحالات التعافي (535260) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8640) حالة.

وشددت الوزارة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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