88 إصابة جديدة بكورونا

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (88) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) وتعافي(70) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2351) حالة منها (449) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (546251) حالة، وحالات التعافي (535260) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8640) حالة.

وشددت الوزارة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.