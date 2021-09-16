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وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التنسيق المشترك

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1443 هـ      16 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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