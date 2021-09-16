هيئة الصحفيين تدشن منصة الإعلام التطوعي

الرياض- البلاد

دشن رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك مساء الثلاثاء الماضي منصة الإعلام التطوعي بحضور مدير عام التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل بنت مبخوت آل مبارك، ومن هيئة الإعلام المرئي والمسموع خلود الأمير – المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية، ومحمد التميمي مدير إدارة الشؤون الخارجية، وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة وعدد من الإعلاميين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي في قاعة الهيئة بمقرها في حي الصحافة بالرياض.

وانطلق الحفل بالنشيد الوطني، وبعده بدأت فقرات البرنامج بالقرآن الكريم ثم عرض فيديو يرصد برامج وفعاليات الهيئة في 20 شهراً حيث تم تنفيذ 62 برنامجاً 30 منها حضوري مباشر و32 عبر الاتصال المرئي استفاد منها 6761 مشاركاً ومشاركة من الإعلاميين المحترفين والهواة وطلاب وطالبات الإعلام والخريجين في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة.

وفي كلمته في الحفل، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك إلى أهمية التطوع ومنها التطوع التخصصي المهاري والذي رأت الهيئة أن يكون لها السبق والريادة بتبنيها منصة الإعلام التطوعي بعد أن أكملت الهيئة المتطلبات اللازمة لهذا العمل الإنساني – الإعلامي، الذي يتسق مع الرؤية المباركة 2030 التي أكدت على نشـر الوعي والثقافة بأهمية تفعيل دور العمل التطوعي في المجتمع السعودي، هادفةً إلى الوصول إلى مليون متطوع في عام 2030، وتسجيل 50 مليون ساعة تطوعية، وستتوالى في الهيئة الأعمال والأنشطة التي تخدم مشروع التطوع، مواصلةً ترجمتها لتوجهات الرؤية المتعددة واستراتيجيات التحول الوطني، ومنها التطوع.

وأشاد المالك بتعاون ومساندة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للهيئة، وتعاضدها معها لإكمال هذه الخطوة ليسهم الإعلام في المملكة بدوره في مشاريع التطوع ويرفد الخطط الموضوعة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع إلى توفير 15 ألف فرصة تطوعية حتى 2030م،.

ثم أطلق خالد المالك مسابقة اليوم الوطني 91 بعنوان “احتفاء بالوحدة وشواهد مكتسباتها” والتي يستمر استقبال المشاركات فيها حتى 15 أكتوبر 2021م في 6 مسارات ” القصة الصحفية، القصة التلفزيونية، القصة الفوتوغرافية، الكاريكاتير، الموشن جرافيك، بودكاست “.

وبعدها سلم خالد المالك ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور فهد بن حسن ال عقران الشهادات على المتدربين الذين اجتازوا الورشة التدريبية الاستجابة الاستراتيجية “تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات”. ودروع التكريم لعدد من الشخصيات الداعمة لنشاطات الهيئة وهم: مشاعل آل مبارك، خديجة الوعل، يحيى عبيري مدير الفريق التطوعي بالهيئة.