مبادرة لعلاج الأيتام بالشرقية مجانا

الدمام – حمود الزهراني

وقع مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي وعبدالهادي العُمري مالك مجمع حور الطبي اتفاقية كِرام لعلاج الأيتام في المنطقة، ضمن المبادرات التي تدعمها صحة الشرقية

لاسيما وأنها تعنى بتقديم الخدمات لفئة غالية وهي فئة الأيتام، شاكراً صاحب المبادرة، والدكتور محمد بن أحمد الزهراني المشرف عليها على حرصهما وجهودهما في استقطاب عدد من المجمعات الطبية للدخول ضمن مقدمي خدمات المبادرة.

من جانبه أوضح عبدالهادي العُمري أن المبادرة تأتي ضمن مشاركات القطاع الصحي الخاص في المسؤولية الاجتماعية مشيراً إلى أن من المثلج للصدر في هذه المبادرة أن عددًا من أصحاب المنشآت الصحية الخاصة بادروا بطلب إدراج منشآتهم ضمنها وهذا يدل على الوعي الاجتماعي الذي وصلت إليه إدارات المراكز الصحية.