ليون غوريتسكا يجدد عقده مع بايرن ميونيخ إلى 2026

جدد نادي بايرن ميونيخ الألماني عقد لاعب وسطه ليون غوريتسكا إلى صيفية عام 2026 بحسب بيان رسمي اليوم الخميس.

كان من المفترض أن ينتهي عقد غوريتسكا مع بايرن ميونيخ بانقضاء الموسم الحالي 2021-2022.

لكن النادي البافاري أسرع بتأمين وضعية لاعبه، ومدد بقاءه في ملعب أليانز أرينا 4 سنوات أخرى.

ليون غوريتسكا كان قد وفد إلى بايرن ميونيخ عام 2018 في صفقة انتقال حر قادمًا من شالكه.

ومنذ ذلك الحين، خاض اللاعب 118 مباراة بمختلف البطولات، وسجّل 15 هدفًا فيما قدّم 26 تمريرة حاسمة.

وحصد ليون غوريتسكا 9 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2020 والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.