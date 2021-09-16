المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كورن دوج بالجبنة الموزاريلا علي الطريقة الكورية

نيفين عباسaccess_time9 / صفر / 1443 هـ      16 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي المطبخ الآسيوي والوصفات الكورية نقدم لكِ وصفة شهيرة في الشارع الكوري وهي عبارة عن هوت دوج مقلي مع جبن موزاريلا

المقادير اللازمة
ميني هوت دوج أو هوت دوج مقسم نصفين ناضج
قطع جبنة موزاريلا أصابع
كوب دقيق
ربع ملعقة ملح
ملعقة كبيرة ونصف سكر
حبة بيض
كوب حليب
كوب ونصف فتات خبز أو بانكو إن توفر
زيت غزير للقلي
أعواد خشبية

طريقة العمل
يوضع قطعة من الهوت دوج علي العود الخشبي
ثم قطعة من الجبنة الموزاريلا
يترك جانباً
تقلب في كوب الدقيق والملح والسكر والبيض والحليب حتي نحصل علي عجينة سائلة نوعاً ما
يغمس اصابع الهوت دوج في الخليط
ثم في فتات الخبز
يترك بالثلاجة حتي تتماسك ويبرد
ثم يقلي في الزيت حتي يصبح ذهبي اللون
يخرج ويصفي ويقدم ساخن مع الخردل والكاتشب

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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