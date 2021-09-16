طريقة عمل كورن دوج بالجبنة الموزاريلا علي الطريقة الكورية

لمحبي المطبخ الآسيوي والوصفات الكورية نقدم لكِ وصفة شهيرة في الشارع الكوري وهي عبارة عن هوت دوج مقلي مع جبن موزاريلا

المقادير اللازمة

ميني هوت دوج أو هوت دوج مقسم نصفين ناضج

قطع جبنة موزاريلا أصابع

كوب دقيق

ربع ملعقة ملح

ملعقة كبيرة ونصف سكر

حبة بيض

كوب حليب

كوب ونصف فتات خبز أو بانكو إن توفر

زيت غزير للقلي

أعواد خشبية

طريقة العمل

يوضع قطعة من الهوت دوج علي العود الخشبي

ثم قطعة من الجبنة الموزاريلا

يترك جانباً

تقلب في كوب الدقيق والملح والسكر والبيض والحليب حتي نحصل علي عجينة سائلة نوعاً ما

يغمس اصابع الهوت دوج في الخليط

ثم في فتات الخبز

يترك بالثلاجة حتي تتماسك ويبرد

ثم يقلي في الزيت حتي يصبح ذهبي اللون

يخرج ويصفي ويقدم ساخن مع الخردل والكاتشب