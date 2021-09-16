طريقة عمل عصير الكنتالوب بالريحان

وصفة مميزة لمشروب جديد مع نكهة الكنتالوب أو الشمام والريحان

المقادير اللازمة

كوب ماء

1 / 2 كوب سكر

1 / 2 كوب أوراق الريحان الطازجة

شمام مقطع مكعبات

1 / 4 كوب عصير الليمون

ثلج مجروش

2 كوب صودا ماء فوار

طريقة العمل

يمزج الماء والسكر ونصف كوب من أوراق الريحان في قدر صغيرة

يغلى المزيج مع التحريك لفترة وجيزة حتى يذوب السكر

يرفع عن النار ويوضع المقلاة في وعاء من الثلج مع القليل من الماء ويقلب من وقت لآخر حتى يبرد تمامًا حوالي 30 دقيقة

صفي الشراب في وعاء زجاجي واضغطي على الريحان بملعقة لإخراج كل النكهة

اهرسي الكنتالوب في الخلاط حتى يصبح ناعمًا جدًا

أضيفي الصودا وعصير الليمون

املأي كوبًا بالثلج المجروش واسكبي عليه نصف كوب من خليط الشمام

ضعي فوقها نصف كوب من الماء الفوار

زيني كل كوب بقطعة من الكنتالوب وشريحة ليمون وبعض أوراق الريحان

ثم يقدم