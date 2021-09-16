المرأه صحة و عافية

طريقة عمل عصير الكنتالوب بالريحان

نيفين عباسaccess_time9 / صفر / 1443 هـ      16 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لمشروب جديد مع نكهة الكنتالوب أو الشمام والريحان

المقادير اللازمة
كوب ماء
1 / 2 كوب سكر
1 / 2 كوب أوراق الريحان الطازجة
شمام مقطع مكعبات
1 / 4 كوب عصير الليمون
ثلج مجروش
2 كوب صودا ماء فوار

طريقة العمل
يمزج الماء والسكر ونصف كوب من أوراق الريحان في قدر صغيرة
يغلى المزيج مع التحريك لفترة وجيزة حتى يذوب السكر
يرفع عن النار ويوضع المقلاة في وعاء من الثلج مع القليل من الماء ويقلب من وقت لآخر حتى يبرد تمامًا حوالي 30 دقيقة
صفي الشراب في وعاء زجاجي واضغطي على الريحان بملعقة لإخراج كل النكهة
اهرسي الكنتالوب في الخلاط حتى يصبح ناعمًا جدًا
أضيفي الصودا وعصير الليمون
املأي كوبًا بالثلج المجروش واسكبي عليه نصف كوب من خليط الشمام
ضعي فوقها نصف كوب من الماء الفوار
زيني كل كوب بقطعة من الكنتالوب وشريحة ليمون وبعض أوراق الريحان
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *