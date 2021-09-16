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سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع مساعدات غذائية في مالي

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1443 هـ      16 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

باماكو : البلاد

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين مشروع تأمين وتوزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجا في جمهورية مالي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، وفريق المركز، ومن الجانب المالي مدير إدارة آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير محمود أربي، وعضو المجلس الوطني الانتقالي عبدالله الأنصاري.

وتشمل المساعدات المقدمة 15,038 كيسًا من الأرز، تزن 752 طنًا، سيتم توزيعها في مناطق موبتي، وسوكورا، وكونا، وكرومبانا، وجابتوجي، وليري، وباماكو، يستفيد منها 120,304 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

ibrahim

كتب بواسطة

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