جائزة التميز للشباب بالمدينة .. حافز للأبداع والابتكار

المدينة المنورة – محمد قاسم

اعتمد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة إطلاق جائزة التميُّز للشباب، التي تسعى إلى دعم الشباب وتعزيز معاني البناء والانتماء والمواطنة الفاعلة لديهم من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتحفيزهم للإبداع والابتكار وليكونوا من رائدي الأعمال المتميزين الفاعلين في الاقتصاد المعرفي.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة الجائزة المهندس محمد إبراهيم عباس أن جائزة التميّز للشباب تضاف إلى جوائز ومبادرات المؤسسة، وتحمل رسالة تقدير لجهود الشباب المتميز في ريادة الأعمال والإبداع والابتكار والتحصيل الدراسي، وتكريم الجهات الداعمة لهم بما يعزز التنمية المستدامة بمنطقة المدينة المنورة، وقد تزامنت الجائزة مع انطلاقة مجلس شباب المنطقة والذي سيُسهم في تفعيل الدور التنموي لشباب وفتيات المنطقة وتوسيع آفاقهم وإثراء خبراتهم، وتعميق قيم المشاركة والتعاون والعمل في إطار الفريق وتحمل المسؤولية. وبيّن أن الجائزة تهدف إلى تعزيز اتجاهات الشباب نحو التميّز، وتشجيع الشباب على الإنجاز القائم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المعرفي، إضافةً إلى إبراز المشاريع المتميزة وتعميق أثرها. وقال إن جائزة الشباب تتضمّن خمس جوائز فرعية هي جائزة رائد الأعمال المتميّز، وجائزة الابتكار العلمي، وجائزة الإبداع التقني، وجائزة دعم الشباب، كما تقوم بتكريم الحاصلين على جوائز دولية وإقليمية ومحلية، وتكريم المتفوقين دراسياً في التحصيل الدراسي.