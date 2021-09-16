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تفعيل المصليات المتنقلة على شواطئ جدة

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1443 هـ      16 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- ياسر بن يوسف

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المصليات المتنقلة على الشواطئ والأماكن العامة في محافظة جدة، وذلك خدمة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

وبين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها. وأكد العمري على جاهزية المصليات المتنقلة التابعة للفرع بجميع الخدمات من سجاد ومكبرات صوت ومكان للوضوء وغيرها، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة وتطبيق التباعد، حيث تعتبر المصليات المتنقلة أحد الوسائل المساعدة على إقامة الصلوات جماعة في أوقاتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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