تفعيل المصليات المتنقلة على شواطئ جدة

جدة- ياسر بن يوسف

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المصليات المتنقلة على الشواطئ والأماكن العامة في محافظة جدة، وذلك خدمة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

وبين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها. وأكد العمري على جاهزية المصليات المتنقلة التابعة للفرع بجميع الخدمات من سجاد ومكبرات صوت ومكان للوضوء وغيرها، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة وتطبيق التباعد، حيث تعتبر المصليات المتنقلة أحد الوسائل المساعدة على إقامة الصلوات جماعة في أوقاتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.