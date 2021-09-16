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بدء فعاليات معرض الثقافة العدلية بحائل

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1443 هـ      16 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة العدل، اليوم بدء فعاليات معرض الثقافة العدلية “معرفة وإثراء” بمجمع جراند مول في مدينة حائل، وتستمر لمدة 3 أيام، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت وزارة العدل، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، مشيرةً إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز najiz.sa، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

كما يضم المعرض منصة الطفل التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص وتقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها لا سيما المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تُعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيراً، واستفاد منها أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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