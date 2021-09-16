الدوري السعودي الإلكتروني ينطلق غدًا

جدة : البلاد

تنطلق غداً منافسات الدوري السعودي الإلكتروني بلعبة Rainbow Six Siege لعبة التصويب الشهيرة التي نال لقبها في النسخة الأولى للدوري لعام 2021 نادي OshTekkWarriors.

وستستمر المنافسات لمدة 10 أسابيع متتالية, وسيكون هناك معارض داخل مقر الدوري السعودي الإلكتروني مخصصة لأندية الرياضات الإلكترونية لعرض منتجاتها وفتح المجال لمعجبيها باقتناء منتجاتها .

وستكون البطولة التالية من مجريات الدوري السعودي الإلكتروني بطولة CS: GO وستقام في الأول من أكتوبر المقبل , وتليها في الـ15 من أكتوبر بطولة DOTA 2 , ويأتي بعدها بطولة Call of duty بتاريخ 29 أكتوبر , ثم بطولة Overwatch والتي ستنطلق بتاريخ 11/12/ 2021 م.

وأكد مدير إدارة العمليات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران أن مثل هذه البطولات هي اختبار حقيقي للأندية الناشئة التي تسعى للوصول للاحتراف من خلال اختلاطهم ومنافستهم لأقوى الأندية السعودية وكذلك فرصة على صعيد اللاعبين وتمكين لهم لإثبات أنفسهم في مثل هذه المنافسات.

وسيُتاح الحضور للجماهير وحجز تذاكرهم عن طريق الرابط التالي box-tickets.com/boxevent/saudi-e-leauge علماً بأن المقاعد محدودة بحكم الإجراءات الاحترازية وسيسمح بالحضور لمن تلقى جرعتين من لقاح COVID-19 وشريطة إبراز تطبيق توكلنا.

كما سيتمكن الجمهور ومجتمع الرياضات الإلكترونية من متابعة أحداث الدوري السعودي الإلكتروني عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منصة تويتش و يوتيوب وبإمكانهم متابعة آخر المستجدات عبر حسابات الدوري السعودي الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي.