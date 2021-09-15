صحة و عافية حمية القمر تساعد على خسارة 2,5 كيلو جرام يوميا!

تُعد “حمية القمر” من أغرب أنواع الحميات الغذائية المتبعة لخسارة الوزن الزائد، وقد أصبحت أخيراً من الأنظمة الشائعة التي تتبعها كثيرات من نجمات هوليوود لفقدان الوزن واستعادة رشاقتهن، وأبرزهن النجمة العالمية مادونا. ويعتمد هذا النظام على نظرية مدى تأثير القمر ومراحل نموه في جسم الإنسان، ما يساعد على تطهير الجسم من السموم ويساهم بالتالي فى فقدان الوزن، ويرتبط هذا النظام بمراحل نمو القمر، وبعض العادات الغذائية خلال أيام معينة في الشهر، طبقاً لتقرير نُشر في موقع “ترندز وايد” Trends Wide الأميركي. ومن أبرز الأطعمة التي يُسمح بتناولها في تلك الحمية: – الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم. – المكسّرات، خاصة في الصباح، لكن بحصص محدودة مثل اللوز. – الخبز الأسمر. – الدجاج المشوي. – الخضروات المطهوة على البخار. وأشار الخبراء إلى ضرورة التوقف عن تناول الطعام عندما تدقّ الساعة السادسة مساء، مع السماح بتناول المياه والعصائر الخالية من السكريات، وعندما يبدأ القمر بالظهور مجدداً، لا بد من خفض كميات الطعام بمقدار النصف مع الإكثار من شرب المياه. ويرى الخبراء أن القمر يؤثر في جسم الانسان، وكذلك في الماء الموجود فيه، لا سيما أن 60% من جسم الإنسان عبارة عن ماء، لذا لا بد من الصوم لمدة 24 ساعة عند اكتمال القمر، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويمكن لمتبع ذلك النظام أن يفقد 6 أرطال من وزن الماء في يوم واحد، أي ما يعادل نحو 2.5 كيلوغرام في 24 ساعة. وتكمن فائدة “حمية القمر” في أنها تُعدّ طريقة رائعة للتخلص من سموم الجسم وتحسين المناعة. علاوةً على ذلك، يمكن استخدامها أيضاً لفقدان الوزن الإضافي طوال دورة القمر، ولتعزيز فعالية خطط النظام الغذائي الأخرى، كما تساعد على الشعور بخفة الوزن وصحة الجسم.