25 طالبا وطالبة يتدربون على التواصل السياحي

جدة ـ ياسر بن يوسف

استقطب برنامج “صيف السعودية” الذي أطلقته منصة روح السعودية 25 طالب وطالبة من الجامعات السعودية لتدريبهم في مجالات قطاع السياحة بالمملكة، وذلك بتدريبهم على العمل في مجال “التواصل السياحي” بين ضيوف وطواقم سفينة الكروز السياحية.

وقالت أخصائية تطوير الأعمال سُفانا ناظر أنه تم اختيار المتدربين من بين 250 طالبًا تقدموا لخوض هذه التجربة التدريبية المميزة لافتة إلى أن جزءًا من تطوير صناعة الرحلات البحرية السياحية “الكروز” يتبلور في تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية وتدربيها على هذا النمط السياحي المتخصص والذي يُعد رافدًا من أهم روافد السياحة في المملكة، وأسهمت فيه بشكل كبير البرامج السياحية النوعية التي تقدمها الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة روح السعودية.



وأوضحت أنه تم توزيع المتدربين والمتدربات على 6 مواقع مختلفة داخل السفينة السياحية “بيليسيما” بنظام الورديات ليكونوا متواجدين على مدار الساعة لخدمة الضيوف وتعزيز تجاربهم السياحية المختلفة، وهو ما انعكس عمليًا على رفع مستوى المهارات التواصلية لدى الشباب والفتيات السعوديين، القائمين على هذه التجربة التدريبية الثرية. مؤكدة أن أحد أولويات شركة كروز السعودية المساهمة الوطنية في تأهيل وتطوير الكوادر المحلية وتدريبها بما يتماشى مع المواصفات العالمية للكفاءات السياحية المتخصصة.

وأفادت ناظر أن جميع المتقدمين خضعوا إلى تدريب مكثف على أهم مهارات التواصل في رحلات الكروز السياحية، بشكل نظري وعملي ووفق أفضل الممارسات العالمية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100 جنسية على متن السفينة بيليسيما”. المتدرب نواف بنجر، الطالب بكلية السياحة قسم إدارة الفعاليات عبر عن فخره بكونه ضمن أول طاقم سعودي يعمل على كروز.

واتفق عبدالرحمن فلمبان طالب بالهندسة الصناعية في جامعة الملك عبدالعزيز، على أهمية تلك التجربة، قائلا أنه تعلم منها الكثير فيما يتعلق بالملاحة والترفيه وخدمة المسافرين وأنظمة الصحة والسلامة على متن السفينة.

أما دينا بابطين الطالبة بكلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص إدارة فعاليات، فأكدت أن التجربة كانت رائعة وطورت لديها من مهارة التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تجربة العمل بالكروز تختلف كلياً عن كل التجارب الأخرى لأنها لأول مرة تكون متاحة للطلاب والطالبات بالسعودية. رغد محمود شجينة طالبة من جامعة الملك عبدالعزيز بكلية السياحة تخصص إدارة فعاليات، قالت إنها تقدمت لطلب التدريب في الكروز السعودية لثقتها بأنها ستكون بداية جيدة للتعلم من خلالها واكتساب الخبرات العالمية والمعرفة التي سوف تساهم في تطوير مستقبلها المهني في إدارة الفعاليات.