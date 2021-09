هل يستطيع ريال مدريد شراء مبابي وهالاند معا؟

بات بإمكان نادي ريال مدريد الإسباني شراء نجمي الكرة الأوروبية، كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند معا في سوق الانتقالات الصيفي المقبل بحسب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تيباس في تصريحات لإذاعة “كادينا كوبي” إن ريال مدريد يمتلك السيولة المالية والوضع القانوني طبقًا للوائح، الذي يخوله من شراء مبابي وهالاند الصيف المقبل.

“لقد باع ريال مدريد لاعبين بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى بيع الأصول فالنادي لم يخسر أموال، لذلك لديهم قدرات شرائية كبيرة، يمكنهم التعاقد مع مبابي وهالاند”.

رفض باريس سان جيرمان 3 عروض من ريال مدريد في السوق الصيفي الماضي من أجل مبابي، لكنه سيصبح لاعبًا حرًا مع بداية سوق شتاء 2022 في يناير المقبل.

كما أنه بموجب عقد إيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند، فإن الشرط الجزائي سيصبح ساري المقعول من الصيف القادم بقيمة 80 مليون يورو لمن يريد شراء اللاعب.

La Liga president Javier Tebas:

"Real Madrid have sold €200 million worth of players. They have enough money to sign both Mbappe and Haaland together."

