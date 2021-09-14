منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و 3 مقيمين

البلاد : واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح (13) مواطناً و (3) مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه (خمسين) مرة وهم :

عمر زهير عبدالله آل ليلح ، علي سعد علي الكثيري ، نايف حمد عبدالله الأصقه ، محمد ناصر عبدالله الفهيد ، العقيد ركن/ إبراهيم عبدالله إبراهيم آل فواز ، الدكتور / عبدالله محمد عبدالكريم الخضير ، عبدالله نبيل عادل شتيوي ، محمد شمس الدين الحلبي محمد الشفوير ، المهندس/ محمد إياد محمد فهد غزال أسود ، غسان عائض سالم المرشد ، مراد محمود صالح جحلان ، عبدالمحسن عبدالرحمن خير الله ، فهد عوده حلبحل العنزي ، نواف محمد ناصر الدعجاني ، نور محمد رجب عامر ، منصور مشعل محمد النعيم .