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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و 3 مقيمين

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1443 هـ      14 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح (13) مواطناً و (3) مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه (خمسين) مرة وهم :

عمر زهير عبدالله آل ليلح ، علي سعد علي الكثيري ، نايف حمد عبدالله الأصقه ، محمد ناصر عبدالله الفهيد ، العقيد ركن/ إبراهيم عبدالله إبراهيم آل فواز ، الدكتور / عبدالله محمد عبدالكريم الخضير ، عبدالله نبيل عادل شتيوي ، محمد شمس الدين الحلبي محمد الشفوير ، المهندس/ محمد إياد محمد فهد غزال أسود ، غسان عائض سالم المرشد ، مراد محمود صالح جحلان ، عبدالمحسن عبدالرحمن خير الله ، فهد عوده حلبحل العنزي ، نواف محمد ناصر الدعجاني ، نور محمد رجب عامر ، منصور مشعل محمد النعيم .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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