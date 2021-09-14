طبيب لـالبلاد: النظارات الشمسية المقلدة تدمر الشبكية

جدة ـ نجود النهدي

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم العيون، من النظارات الشمسية المقلدة رديئة الصنع، مؤكدة أنها تشكل خطراً يفوق بمراحل مخاطر ضوء الشمس.

لافتة إلى أن من أهم الأضرار التي تأتي من النظارات الشمسية المقلدة هو خداع حدقة العين والسماح بدخول أشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يسبب الضرر بها، ودمار شبكية العين، وحدوث مشكلات بالنظر، إضافة إلى زغللة بالعين وصداع متكرر عند ارتداء هذه النظارات. الدكتور «يوسف عايش العتيبي» أستاذ مساعد بكلية الطب- جامعة بيشة أوضح أن الاطباء ينصحون باستخدام النظارات الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة كما انها تقوم أيضا بحماية العين من الاتربة الموجودة في الجو والتي تؤدي الى زيادة بعض التهابات العيون والحساسية. يلجا الكثير من الأشخاص لاقتناء النظارات الشمسية بدون معرفة جودتها ومصدرها او مواد صناعتها وهنا تكمن خطورتها وضررها. توجد عدة معايير وقواعد للنظارات ذات الجودة العالية علما بأن النظارات الشمسية المقلدة لا تتوافق مع هذه المعايير ولا تمنع ضوء الاشعة الفوق بنفسجية والتي تعرض العين لمخاطر واضرار جمة ومنها تلف الخلايا العصبية الحساسة في شبكية العين،إعتام عدسة العين وهي حالة طبية تصبح فيها عدسة العين غير شفافة تدريجيا مما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية.

الصداع والزغللة بالعينين ، جفاف العين نتيجة لدخول اشعة الشمس التي تسبب التقليل من إفراز الغدد المسؤولة عن الدموع. كما انها تسبب في ظهور بقع والتهابات في جفن العين ، لذا يجب على الشخص الحذر من استخدام هذه النظارات المقلدة واتباع النصائح والتعليمات الصحيحة لاختيار النظارات الاصلية والجيدة أنه يجب البحث عن النظارات التي تحجب الاشعة الفوق بنفسجية ويتم معرفة ذلك عن طريق جهاز الكشف عن الأشعة الموجود في معظم متاجر بيع النظارات. وأبان أن دخول كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية يوسع بؤبؤ العين، ومن ثم يضر القرنية والملتحمة، ويحدث ما يُعرف بظفر العين، وهو نتيجة نمو طبقات مليئة بالشعيرات الدموية التي تسببها أشعة الشمس، وتسبب أيضاً جفافاً بالعين، إضافة إلى تكوّن المياه البيضاء بسبب انتشار البكتيريا والفيروسات التي تسببها تلك النظارات.

وأشار إلى أن النظارة المقلدة تحتوي على الكثير من الشوائب والتموجات التي تسبب أضراراً مثل التعب والتشوش بالرؤية، ويؤدي ارتداؤها إلى الآلام والصداع، مبيناً أن من أسوأ الأعراض الجانبية للنظارات الشمسية المقلدة الإصابة بنوع من السرطان يسمى سرطان الخلايا القاعدية، ويظهر بصورة بقعة أو التهاب في الجفن. ونصح الدكتور المطيري أي شخص يريد اقتناء نظارة شمسية باختيار نوع طبي ومعروف مصنوع من مواد طبية جيدة أكثر من كونها أحد خطوط الموضة، فهي تعكس الأشعة فوق البنفسجية (أ) و(ب) سواء في الأيام المشمسة أو التي تتكاثر فيها الغيوم.