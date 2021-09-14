المفتي العام يستقبل منسوبي الشؤون الدينية للقوات المسلحة

الرياض : البلاد

استقبل مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية وفداً من منسوبي الادارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة برئاسة مدير ادارة الاستشارات الشرعية والفتاوى العميد د.محمد بليهين القحطاني والوفد المرافق له العقيد الركن عبدالرحمن القرزعي والنقيب الفني عبدالله العمري والاستاذ فهد الخريجي والدكتور صالح الغامدي والعريف عايض القحطاني .

وبيّن العميد القحطاني أثناء اللقاء لسماحة المفتي ما تقوم به الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة من أعمال للمنسوبين بمختلف إداراتها في جميع الجوانب العقدية والفقهية والفكرية وتعزيز عقيدة الولاء والانتماء ومكافحة التطرف والارهاب .

كما استمع العميد محمد القحطاني والوفد المرافق له إلى كلمة توجيهية من سماحة المفتي.

عقب ذلك توجه العميد القحطاني والوفد المرافق له لزيارة الادارة العامة للبحوث بالافتاء واطلع على سير العمل فيه كما قام بزيارة الادارة العامة للفتوى واطلعوا على تطبيق (اسالني) وطريقة تلقي الفتاوى والرد عليها من خلال التطبيق والتطرق لسبل التعاون المشترك بين الجهتين .

واختتم العميد القحطاني زيارته بالادارة العامة للتقنية المعلومات لتبادل الخبرات وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية.