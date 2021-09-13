مهرجان صفري بيشة يختتم فعالياته

بيشه – مرعي عسيري

شهد محافظ بيشة المكلف المشرف العام على مهرجان صفري بيشة، سعيد بن ناصر الطلوق، ختام فعاليات المهرجان، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

واشتمل حفل الختام على كلمة لعضو اللجنة الإعلامية بالمهرجان ظافر آل سعدان استعرض من خلالها جهود اللجنة في رصد توثيق فعاليات المهرجان بالتعاون مع جميع اللجان في المهرجان وفق خطة يشرف عليها رئيس اللجنة الإعلامية، مشيدا بدعم محافظ بيشة لأعمال اللجنة حتى وصل المهرجان لهذا الحضور الإعلامي في جميع القنوات الفضائية والصحف ووسائل التواصل.

ثم ألقى محافظ بيشة كلمة رفع فيها الشكر للقيادة الحكيمة على مايجده المواطن والمقيم على أرض الوطن من اهتمام ورعاية في كافة المجالات، كما رفع الشكر للأمير تركي بن طلال أمير المنطقة على رعايته للمهرجان، مشيداً بجهود جميع اللجان والإدارات الحكومية ودعم رجال الأعمال بالمحافظة.



من جهته أوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان قباس الفهد أن المهرجان في هذه الدورة واصل تميزه في الدورات السابقة، حيث انطلق العمل بعقد عدد من ورش العمل لرسم خطة تنفيذية للمهرجان حرصت خلالها اللجنة العليا للمهرجان على تنويع الفعاليات ولم تحصرها على بيع وشراء التمور لتشمل جميع الفئات، من العائلة والطفل والشباب، وحتى كبار السن، مشيرا إلى أن المهرجان تميز بحركة البيع والشراء لتمور الصفري بإشراف من لجنة السوق والإحصاء الذي يشرف عليها مدير مكتب البيئة المهندس مريح الشهراني، وفي المساء معرض مصاحب وفعاليات متنوعة وفق برامج تشرف عليها اللجنة المنظمة لتحقق رغبات ضيوف المهرجان وزواره من جميع الفئات، كما أُقيم عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية والندوات والتي تواكب محاور رؤية المملكة 2030، في الجانب السياحي والزراعي وأعمال التطوع، إضافة إلى انطلاق متجر بيع صفري بيشة الإلكتروني.وكرّم محافظ بيشة جميع الجهات المشاركة ولجان المهرجان والشركات والمؤسسات الداعمة .