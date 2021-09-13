معالجة الطرق والأرصفة وإغلاق 37 منشأة بجدة

البلاد- ياسر بن يوسف

تواصل أمانة محافظة جدة جهودها ضمن حملة “#صور _ وأرسل”؛ التي ساهمت في تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة في محافظة جدة، والتي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030 وشملت الحملة معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة والتي من أبرزها: النظافة العامة والحواجز الخرسانية وحفر الشوارع والانارة والارصفة المتهالكة. وأسفرت الحملة خلال اسبوعها الخامس عن معالجة 2.588 م2 من حفر وتشققات الشوارع،

بالإضافة إلى تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول 22.981 مترا، كما استهدفت الأمانة معالجة الأرصفة المتهالكة في عدد من الطرق والشوارع حيث جرى إصلاح أكثر من 3.000 م2 من الإنترلوك وبلاط الأرصفة. من جهة أخرى نفذت الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الماضية 9.747 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 37 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 58 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.