الرياضة غدًا… انطلاق بطولة المملكة للريشة الطائرة

الدمام -حمود الزهراني

تنطلق مساء غد الثلاثاء منافسات بطولة المملكة للريشة الطائرة للناشئين والبراعم؛ وذلك على صالة نادي الرياض، و تشمل منافسات الزوجي والفردي، وتستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 120 لاعبا يمثلون 29 ناديا هي” حراء وكميت واليرموك والقارة والفيصلي و الثقبة والابتسام و الأغر و الاتفاق و الهلال والشباب والرياض وعكاظ والغزوة والنور والخليج والزلفي وفيفا والأهلي واحد والتهامي وجبه والوحدة والاعتماد والعمران والفتح والفرع والأنصار والجيل”. وتعد هذه البطولة من أهم البطولات التي سيتم من خلالها الصعود بالتصنيف المحلي للاعبين على مستوى المملكة، كما سيتم من خلالها العمل على استقطاب المواهب من فئتي الناشئين والبراعم لدعمهم وتطويرهم والتخطيط لضمهم لصفوف المنتخب السعودي للريشة الطائرة.