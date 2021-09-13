خبراء يطالبون بتعزيز الحوكمة في الخدمات الصحية

البلاد- ياسر بن يوسف

دعا تجمع طبي تفاعلي، انطلق أمس، عن بعد، برعاية الدكتور حمد عبدالله المانع وزير الصحة الأسبق ، رئيس الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وبمشاركة خبراء يمثلون 20 جهة عربية وعالمية تحت شعار ” الحوكمة الصحية” إلى ضرورة تفعيل وتعزيز مفهوم الحوكمة في منظومة الخدمات الصحية ودورها في تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

ورحب الدكتور حمد المانع بجميع المشاركين في اللقاء، مؤكدًا في كلمته أن الحوكمة من صميم أهداف وغايات الرؤية الوطنية، وكذلك المحور الرئيسي لمبادرات وبرامج التنمية المستدامة لأي دولة تسعى جاهدة لتحقيق الإنصاف والعدالة والشفافية في كافة خططها التنموية وبرامجها الوطنية التطويرية، علاوة أنه صلب كل الجهود التي تقوم بها المنظمات المعتبرة في كافة مناحي الحياة والتي تسعي الأكاديمية العربية للحوكمة والإمتياز نحو ترسيخ أبعادها ومفاهيمها.

وخاطب اللقاء البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة رئيس اللجنة العليا ومشرف عام المؤتمر ، نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، ونائب رئيس الأكاديمية العربية للحوكمة والبروفيسور عماد العزازي والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، والبروفيسورة مها زين العابدين الرباط وزيرة الصحة والسكان المصرية السابقة أستاذة الطب الوقائي استاذ الصحة العامة بكلية طب القصر العيني، والبروفيسور نزار مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمملكة الأردنية الهاشمية، والبروفيسور عساف العساف، والبروفيسور سلمان رواف، والدكتور علاء حامد.