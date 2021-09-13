تحسين منظومة الخدمات بالمسجد النبوي

المدينة المنوّرة – البلاد

ترأس مستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتنفيذية عبدالعزيز بن علي الأيوبي الاجتماع الأول للجنة الشؤون التنفيذية والميدانية لمنظومة الخدمات في المسجد النبوي. وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي وفرص تحسينها، كما ناقش المجتمعون خطة استقبال قاصدي المسجد النبوي من المصلين والزائرين والزيادة التدريجية لأعدادهم خلال موسم العمرة 1443.

وأكد الأيوبي على أهمية جودة الأداء وانتظام تقديم منظومة الخدمات في المسجد النبوي وتلبية احتياجات الزوار، كما أكد على زيادة التأهيل والتدريب والتحفيز للعاملين والقيادات، ودعم تطوير إجراءات العمل والتقنيات والمخرجات ومؤشرات الأداء وفرص التحسين ومنظومة الخدمات الرقمية . ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة فضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري لتحسين و تطوير منظومة الخدمات المقدمة وتحقيق رؤية وتطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.