الفيصل يشهد توقيع مذكرة تعاون بين الصحة وجامعة أم القرى

جدة- البلاد

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل مراسم توقيع مذكرة التعاون بين وزارة الصحة وجامعة أم القرى في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وذلك في ديوان الإمارة بمحافظة جدة.

وتتعلق المذكرة بالجوانب التعليمية والتدريبية وإجراء الأبحاث، حيث وقعها من الجانبين وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان ووكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي.

وتنص المذكرة على تطوير الكوادر البشرية، فيما يخص التعليم والتدريب، وتوفير مقاعد دراسية لموظفي وزارة الصحة لبرنامج الإيفاد، وتوفير الفرص التدريبية الميدانية في المستشفيات لطلاب وطالبات جامعة أم القرى، علاوةً على المشاركة في البحوث والدراسات، بالاضافة إلى الأنشطة الاخرى التي تسهم في تطوير التعاون وتبادل الخبرات.

ويأتي توقيع المذكرة بين الجانبين بصفة جامعة أم القرى مؤسسة علمية ومنارة معرفية في المجال الأكاديمي وتقديم البحوث والاستشارات والتدريب نظير الإمكانات التي تتمتع بها من خلال مراكز البحث العلمي والكليات والمعاهد المتخصصة، وكذلك انطلاقاً من رؤية وزارة الصحة لتطوير وتنمية الموارد البشرية، وإكمالاً لرسالتها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين و المقيمين ودورها في توفير برامج تأهيل و تعليم الكوادر البشرية.

كما شهد سموه توقيع أربعة عقود من الاتفاقية، تهدف إلى تمكين فني برنامجي الصيدلة والتمريض من الحصول على البكالوريوس، وكذلك تقديم ماجستير الصيدلة الاكلينيكية، وماجستير القبالة، وماجستير تمريض صحة المجتمع.

حيث وقع العقود الأربعة بين الجانبين مدير عام الشؤون الاكاديمية والتدريب في وزارة الصحة أحمد الفهيد وعميد الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى الدكتور صالح الفريح.