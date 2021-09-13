الربيعة يدشن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي

جدة – البلاد

دشن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الضمان الصحي الهوية الجديدة للمجلس، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتمكين أصحاب العلاقة، في ظل السعي لأن يكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب الغامدي أن هوية المجلس الجديدة تهدف لتمكين المستفيدين المؤمن لهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين وتحسين الاستدامة والابتكار من خلال العمل كجهة قادرة على المرونة والتعلم وتحفيز التحول الرقمي في القطاع”.

وأكد أن إطلاق الهوية يواكب استراتيجية المجلس لمواءمة رؤية المملكة 2030 الطموحة والملهمة، مشيراً إلى ان جميع القطاعات تعمل على مواءمة ومواكبة الرؤية من خلال برامج نوعية في مختلف التخصصات ومجلس الضمان الصحي جزء من المنظومة التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية المستقبلية من خلال حزمة برامج ومبادرات، فقد تم إطلاق العقد الموحد لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، ومركز الصلح المعتمد من وزارة العدل بالإضافة إلى تعزيز الجودة والكفاءة من خلال اعتماد توحيد الترميز الطبي بـ (9800) رمزًا، ودعم الاندماجات بين شركات التأمين لرفع كفاءة وجودة خدماتها بالإضافة إلى استثمار التقنية الحديثة للحصول على أفضل الخدمات خلال وقت قياسي”. وأضاف: “فيما يتعلق بتمكين المستفيدين أطلقنا الأدلة الإرشادية الإكلينيكية وطورنا تطبيق المجلس إلى جانب تطوير حزمة المنافع، وحرصنا على آراء المستفيدين من خدمات التأمين الصحي المُقدم لهم ومدى جودتها، ومن باب الشفافية وعدم الانحياز، استعان المجلس بـ (بريس جيني – Press Ganey) أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصص في استطلاعات الرأي العام لقياس رضا المستفيدين من التأمين الصحي الخاص عن تجربتهم التأمينية من خلال استبيان تحسين تجربة المستفيدين”.