مقتل شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق في بنجشير

عواصم – وكالات

لا يزال القتال دائراً في أجزاء من ولاية بنجشير لمقاومة طالبان، ما أدى إلى مقتل شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح برصاص حركة طالبان، حسبما أفاد ابن شقيقه، مؤكداً أن عمه قتل على يد مقاتلي طالبان عند نقطة تفتيش، إذ أطلقت عليه النيران من كل جانب، مبيناً أنه لم يسمح لهم بدفنه، بينما قال الجهاز الإعلامي التابع لحركة طالبان: “روح الله عزيزي لقي مصرعه خلال القتال في بنجشير”.

وحذرت بريطانيا من قدوم الإرهاب من أفغانستان في الفترة المقبلة، إذ قال رئيس وكالة المخابرات البريطانية الداخلية، إن سيطرة طالبان على أفغانستان تشجع المتطرفين ويمكن أن تؤدي إلى عودة مؤامرات لشن هجمات كبيرة على غرار ما فعله تنظيم القاعدة ضد الغرب، فيما أكد المدير العام لجهاز “أم آي5” MI5 كين ماكالوم إن المملكة المتحدة قد تواجه “مخاطر أكبر” بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا. وقال مكالوم وفقاً لـ”بي بي سي”: “لا تتغير التهديدات الإرهابية بين عشية وضحاها بمعنى التخطيط الموجه أو معسكرات التدريب أو البنية التحتية يمكن أن يمنح استيلاء طالبان على السلطة المتطرفين الحصول على دفعة نفسية في بلدان أخرى”. إلى ذلك، كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل، أن حكومة طالبان المؤقتة لا تفي بوعودها بشأن تشكيل حكومة شاملة تعكس التنوع السياسي والديني والعرقي في أفغانستان، حيث إن الحكومة الشاملة والتمثيلية تعد عنصرا أساسيا للسلام والاستقرار، كما أنها أساسية لمشاركة ‎الاتحاد الأوروبي في هذه العملية المعقدة.

وأضاف “من أجل دعم الشعب الأفغاني، سيتعين علينا التعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهذا لا يعني الاعتراف، إنها مشاركة عملية، وستزداد اعتمادًا على سلوك هذه الحكومة. من أجل قياس السلوك، نحتاج إلى معايير، وفيما يلي المعايير التي ناقشناها كأساس لمشاركة الاتحاد الأوروبي مع أصحاب السلطة الأفغان بعد استيلاء طالبان على السلطة”. وأردف: “مستقبل أفغانستان يظل قضية رئيسية بالنسبة لنا، حيث يؤثر علينا ويؤثر على المنطقة وعلى الاستقرار الدولي وله تأثير مباشر على الأمن الأوروبي. في الوقت نفسه، سنظل ملتزمين بدعم الشعب الأفغاني”. ومضى قائلاً: “الاتحاد الأوروبي سيحكم على سلوك حكومة طالبان المؤقتة، فيما يخص احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية الإعلام”، مشيراً إلى مشاركة الاتحاد التزام الحكومة الأفغانية بعدم العمل كأساس لتصدير الإرهاب إلى دول أخرى”، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية شاملة وتمثيلية عبر المفاوضات بين القوى السياسية الأفغانية.