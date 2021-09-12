مختصون: أسواقنا محصنة ضد المنتجات مجهولة المصدر

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

حذر عدد من المختصين في علوم البيئة والخضروات الورقية والفواكه من مخاطر الخضروات والفواكه الملوثة بالمبيدات الحشرية ،بسبب ما ينتج عنها من تداعيات تضر بصحة الانسان مؤكدين أن غسلها بالماء والخل لا يمكن تطهيرها من آثار التلوث، وأنه يتوجب فحصها من بقايا المبيدات الحشرية بواسطة المختبرات التحليلية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن الاسواق السعودية محصنة ضد المنتجات مجهولة المصدر.

واستطردوا في تصريحات لـ”البلاد” انه يجب على المزارعين استعمال المبيدات المسموح باستخدامها في اضيق نطاق وأن يكون التركيز ضمن التعليمات المسموح بها ووفقا للوائح الفنية السعودية والخليجية. وفي هذا السياق قال بندر محمد الصقهان مدير عام الاداره العامة للا بحاث والارشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لاشك ان المبيدات خطرة اذا استخدمت بطريقة خاطئة لافتا إلى أن هناك مناقصة لعمل مختبرات تحليلية في١٢ منطقة وان الجهات ذات العلاقة لا تسمح بعبور المنتجات الملوثة .



من جهته أوضح مسفر بن مبارك آل حواش اخصائي أول صحة وسلامة الاغذية بالهيئة العامة للغذا والدواء بالنسبة لبقايا المبيدات فالمسؤولية مشتركة بين المزارعين والمستهلكين وكذلك المسوقين ويجب على المزارعين استخدام المبيدات المسموح باستخدامها فقط وفي اضيق نطاق ممكن وأن تكون تراكيز هذه المبيدات ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للوائح الفنية السعودية والخليجية وان على المستهلك غسل المنتجات الزراعية بالماء والخل أو الماء والملح.

هاني بن حسن برنيه مدير عام سلامة المنتجات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قال إن تناول الخضروات والفواكه الملوثة بالمبيدات تتسبب في إصابة الأشخاص بأمراض مختلفة وذلك على المدى الطويل وعلى حسب نسبة الإستهلاك للشخص ، وبما أن الخضروات والفواكه الطازجة تؤكل كما هي فإنه من الممكن أن تشكل خطورة على صحة الإنسان اذا لم يتم التعامل معها بطريقة مناسبة، ولذلك جميع هذه المنتجات الزراعية بحاجة إلى تنظيف شامل قبل الاستهلاك الدكتور بدر الدين بن يوسف أحمد قال أن الموضوع في غاية في الأهمية فالمبيدات الحشرية ضرورة لحماية المزروعات من التلف وحماية للمزارع من الخسائر المادية وهناك ضوابط للرش كما انه يتوجب غسل الخضروات قبل تناولها. من جانبه أوضح أخصائي حماية البيئة الباحث في إدارة الأزمات والكوارث البيئية والغذائية نواف الجهني.

يحدث تلوث المواد الغذائية بالمبيدات أو تراكم نسب عالية غير مسموح بها، نتيجة تلوث الخضروات والورقيات من المصدر أي من “المزرعة” وذلك عند رش المزروعات بمبيدات الآفات الزراعية حيث تختلط المبيدات الحشرية بالتربة والماء وتغذي النبات وينتقل للثمار أو الخضار وتتراكم كمية من المبيدات في المنتج النهائي ، وتنتقل أيضاً المبيدات الحشرية للخضروات والورقيات عند حفظها بجوار أماكن حفظ المبيدات ويحدث أيضاً نتيجة الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية أو ما يسمى بإساءة الاستخدام للمبيدات الحشرية أو عبر تماس الخضروات والورقيات بالمبيدات الحشرية.

وقال المستشار والخبير البيئي قتيبة السعدون مما لا شك فيه ولا يختلف فيه اي انسان على خطورة تلوث الخصروات الورقية والفواكه وخطرها وبقائها يمتد داخل خلايا الخضروات فعدما يقوم المستهلك بغسل سطح الخضروات والفواكه فهو يغسل السطح فقط ولكن المبيدات متغلغلة في خلاياها الداخلية والمبيدات يمكن أن تتواجد داخل الخضروات والفواكه لمدة ٢٨ يوما واكثر.

ويقول المتحدث الرسمي لامانة العاصمة المقدسة ومدير عام الاداره العامة للعلاقات العامة والاعلام بها رعد بن محمد الشريف أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بمراقبة جميع المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها والتي تقع ضمن نطاقها سواء كانت مواد غذائية يتم تحضيرها بالمحلات أو منتجات ورقية وفواكه يتم عرضها وتداولها بالاسواق.

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أكد حرص الوزارة مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الغذاء والدواء عبر” البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية ” ويتضمن ذلك مراقبة الأسواق التجارية واخذ عينات من المزارع والأسواق لمعرفة نسب المبيدات في الخضروات لحماية المستهلك والتأكد من عدم تجاوز عينات الأغذية الحدود المسموح بها من بقايا المبيدات.

الهية العامة للغذاء أكدت أنها تقوم بالتعاون مع شركائها في وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقوم بشكل سنوي بإعداد وتنفيذ برنامجا وطنياً لرصد ومراقبة الأغذية يتم من خلاله سحب وتحليل عدد من العينات الغذائية بهدف التأكد من مدى سلامة تلك المنتجات للمستهلكين، إذ يشمل البرنامج كشف وتحليل عدد من الاختبارات المخبرية والتي منها الكشف عن بقايا المبيدات للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها لبقايا المبيدات حسب المواصفات القياسية المعتمدة، وفي حال رصد أي محصول زراعي غير مطابق للمواصفات يتم التعامل معه مباشرة حسب الإجراءات النظامية المتبعة.