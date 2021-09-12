الكاظمي يدعو لـ”تنافس صحي” لمحاربة المفسدين

بغداد – البلاد

بينما قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه يريد أن تكون الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد الشهر المقبل قادرة على تحقيق الإصلاح، مشيرا إلى أن العراقيين يتطلعون لدولة “قوية قادرة على تحقيق الحقوق”، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمشاركة فعالة من المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وترأس الكاظمي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات. وقال: “تم إنجاز كل متطلبات العملية الانتخابية لاسيما مسألة تأمينها والحفاظ على نزاهتها بمراقبة أممية دولية”، موضحاً أن هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها “لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير”.

ولفت إلى أن الانتخابات النيابية المبكرة تمثل الحل الوحيد لمشكلات العراق. وتابع “وفرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب، داعيا جميع المرشحين والجهات السياسية إلى الالتزام الكامل “بالتنافس الصحي”، مشددا على منع استخدام موارد الدولة منعا تاما وضرورة قيام المفوضية بالإبلاغ عن أي استغلال لهذه الموارد. ومضى قائلاً: “بإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع، نضمن محاربة جادة للفساد والوقوف بوجه المفسدين”.