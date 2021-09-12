الإقتصاد

الفضلي يرأس وفد المملكة في ملتقى «الاستثمار السعودي – السوداني»

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1443 هـ      12 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : واس

يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي غدًا وفد المملكة المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار (السعودي – السوداني) بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل من الجانب السوداني.

من جانبه أوضح معالي وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم أن الملتقى الذي يستمر يومين، يأتي امتداداً للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية في كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية، لما يزخر به السودان من موارد و ثروات متعددة.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة – الثروة الحيوانية – المعادن – النفط – الطاقة البديلة و الطاقة المتجددة، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و القوانين المصاحبة لها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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