الحوثي يدمر الموانئ لإعاقة الملاحة

نيويورك – البلاد

تتوالى الأحداث التخريبية الحوثية للمواقع اليمنية المهمة لضرب الاقتصاد وإعاقة الملاحة، بدليل قصف المليشيا المدعومة من إيران أمس (السبت) ميناء المخا، غرب اليمن بثلاثة طائرات مسيرة و4 صواريخ، بعد أسابيع فقط من بدء تشغيل الميناء المتوقف منذ أكثر من 6 سنوات. وقال مدير ميناء المخا، إن الحوثيين استهدفوا الميناء بالمسيرات والصواريخ بعد دقائق من وصول وفد حكومي إلى الميناء لتدشين عملية تشغيله، بينما ذكرت مصادر يمنية أن 3 صواريخ متتابعة استهدفت باحة الميناء، خلال نصف ساعة، فيما صاروخ رابع وصل متأخراً بحوالي 15 دقيقة، وتسبب بإشعال النيران في أحد صهاريج الوقود، وارتفعت سحابة من الدخان الأسود في الهواء. وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجارات متلاحقة من داخل الميناء الذي اُستؤنف العمل به قبل أسابيع، كميناء مدني.

ويعتبر ميناء المخا اليمني من أقدم الموانئ على مستوى شبه الجزيرة العربية، وكان الميناء هو السوق الرئيسية لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر، وقد أخذت اسم قهوة الموكا والموكاتشينو الاسم من هذا الميناء التاريخي، فيما يكتسب ميناء المخا أهميته كونه يقع بالقرب من الممر الدولي في البحر الأحمر بمسافة ستة كيلومترات فقط، حيث يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للمناطق الجنوبية والمناطق الوسطى وقربة من مضيق باب المندب ودول القرن الإفريقي وبحر العرب. ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية وضمان التزامها الجدي بمسار السلام، مطالبة بإدانة التصعيد العسكري الذي تقوم به المليشيا الإرهابية ومهاجمتها للأعيان المدنية داخل اليمن وفي أراضي المملكة، والضغط على المتمردين ومن خلفهم النظام الإيراني لوقف أنشطتهم المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. واتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وظهور الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية. قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك: “يجب مواجهة مشروع إيران التخريبي بالمنطقة”، مشيراً إلى إن رفض المتمردين الحوثيين لمبادرات السلام يستدعي موقفاً موحداً من المجتمع الدولي للضغط عليهم والزامهم بالانخراط في العملية السياسية.