استشاري: القلق يتسبب في الإصابة بـ”الذاكرة الضبابية”

جدة- نجود النهدي

لا يعتبر النسيان وعدم التركيز حالة مرضية بحدّ ذاتها، وإنّما عَرَض للعديد من الحالات الطبية، كمشكلة التفكير الضبابي، أو ما يُعرف بضباب الدماغ وهو نوعٌ من الخلل المعرفيّ، وقد يُعاني المصاب إضافةً إلى النسيان ومشاكل الذكرة من فقدان الصفاء الذهني، والإرهاق الذهني لدى البعض، ويؤدي الضغط العصبي والتوتر والقلق المزمن وقلة النوم .

الدكتور محمد سعيد القحطاني” طبيب مخ وأعصاب أوضح أن هناك أسبابا كثيرة وقائمة طويلة تؤدي إلى اصابة الانسان بالنسيان واختلال الوظائف الدماغية لا يمكن حصرها، وهي تختلف على حسب الفئة العمرية ومدة الاعراض أو الاضطراب وعلى مدى القدرة على التشافي منها، وقد يكون منها أسباب متعلقة بالشرايين الدماغية، الالتهابات، والأمراض المناعية، والخرف أو الضمور الدماغي، وأيضا بعض الأمراض المتعلقة بأجهزة الجسم مثل الغدد وما شابه ذلك.

كما أن هناك بعض الآثار الجانبية لبعض الأدوية مما يؤثر على التركيز والذاكرة وبعض الوظائف الرئيسية للدماغ مثل التحليل والتركيز والاسترجاع والوعي وما شابه، ويجب أخذ رأي نفس الطبيب المعالج وذلك لعلمه ودرايته بجميع تفاصيل الحالة الطبية. وفيما يتعلق بعلاقة النسيان بخرف الشيخوخة قال: الخرف هو تغير في الوظائف العلوية للدماغ، وله أسباب كثيرة ومن أشهرها مرض الزهايمر، ولكن: لابد من الأخذ في الاعتبار أن اختلال الذاكرة بسبب زيادة العمر أو ما يسمى بـ (الشيخوخة) يجب ألا يؤثر على حياة الشخص اليومية ولا على الإدراك والمهارات الثابتة والقدرة على المعرفة المعتاد عليها، وإن وجدت تلك الأشياء فلابد من مراجعة المختصين للتأكد من نوع الاضطراب وإجراء اللازم.