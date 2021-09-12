الإقتصاد

ارتفاع التراخيص الاستثمارية بنسبة 108% خلال النصف الأول

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1443 هـ      12 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الاستثمار عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو 1054 ترخيص وبارتفاع يبلغ 108% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27% من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45%.

وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21% مقارنة بالربع الأول وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24% وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20%.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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