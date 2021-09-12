المحليات أمير الشرقية يوجه باستغلال الإمكانات في إعادة تدوير النفايات

الدمام: واس أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضرورة استغلال الإمكانات الكبيرة والخبرات المتراكمة للاستفادة من بعض النفايات القابلة للتدوير، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه النفايات يحقق فوائد عديدة للبيئة كما يعزز الصحة العامة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة “أيدها الله” التي وضعت الاهتمام بالبيئة أحد مستهدفات رؤية 2030م. واطلع سموه بمكتبه اليوم، على دور المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يعنى بتنظيم إدارة النفايات، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات الدكتور عبد الله السباعي. وقدم الدكتور السباعي عرضاً عن دور المركز والخطط الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى تحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية بإعداد الوزارة لحزمة من الأعمال التأسيسية المهمة بقطاع البيئة منها اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة ونظام البيئة ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات وإطلاق المراكز الوطنية للبيئة. وأضاف أن إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات مكن المركز من القيام بمهامه الأساسية في تنظيم إدارة النفايات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة، مبينًا أن المركز يعمل على إعداد لائحة تنفيذية وضوابط وأدلة استرشادية لنظام إدارة النفايات. من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) المهندس زياد الشيخة، خطط الشركة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط، لتفعيل المسار الاستثماري لقطاع إدارة النفايات، مشيرًا إلى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات.