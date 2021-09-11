“البيئة” تباشر أكثر من 20 إصابة في الابل

‏‫جدة/ ياسر بن يوسف

باشرت العيادات البيطرية التابعة لقسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف أكثر من 20 اصابة في الأبل المشاركة ضمن الخدمات البيطرية التي تقدمها في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي ان العيادات البيطرية المتواجدة بميادين السباق باشرت اكثر من 20 حالة من الأبل تفاوتت اصابتها مابين الطفيفة والمتوسطة جرى ذلك بعد عمليات الكشف والمعاينة من قبل الاطباء البيطريين.

وأضاف القاضي ان عمليات متابعة الأشواط التي تقدمها العيادات البيطرية وبإشراف مباشر من رئيس قسم الثروة الحيوانية حمد الزايدي مستمرة وتكون مصاحبة لجميع المنافسات منذ أنطلاق السباقات وحتى نهايتها في الفترات الصباحية والمسائية وذلك لضمان سرعة مباشرة اي إصابات في الابل المشاركة لا سمح الله وتقديم العلاجات اللازمة لها .

وأشار القاضي الى أهمية الإرشاد البيطري ودوره الكبير في إنجاح مهرجان ولي العهد للهجن حيث جرى تنفيذ اكثر من 50 جولة إرشادية تم ايصال العديد من المعلومات المبسطة من خلالها تضمنت ضرورة الوقاية من الامراض المشتركة والحد من الممارسات الخاطئة لدى اصحاب الإبل والتركيز على التغذية المناسبة لرفع اداء المشاركة في ميادين السباق