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102 إصابة جديدة بكورونا و 74 حالة تعافي

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1443 هـ      10 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 545829 حالة.

وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8610 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 74 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 534,908 حالة، لافتة إلى أن هناك 2311 حالة نشطة حالياً، من بينها 542 حالة حرجة.

وأكد وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 39 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن. عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

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