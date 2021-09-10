وعي المستهلك.. ميزان ثقافة التسوق

جدة – نجود النهدي

جولة جديدة لرصد فروقات الأسعار في الأسواق، خاصة إذا اتسمت بالمبالغة لنفس السلعة. وخلال هذه الجولة وجدنا شاي ليبتون الأخضر عبوة ١٠٠ كيس في إحدى السوبرماركت بسعر ٢٤.٧٥ ريال وفي أحد المواقع بسعر ١٤.٩٥ ريال. ومع ملاحظات المستهلكين ورأي اقتصاديين نضع خلاصة هذه الجولة حول عروض التسوق.

بداية استطلعنا رأي سارة عبد الله أن مواسم التنزيلات فرصة لشراء بضائع جيدة بأسعار معقولة، لكن الاستفادة منها تتطلب مهارة في معرفة السلع الجيدة وأسعارها قبل وخلال التخفيضات ، مضيفة بأن عروض الأسعار توفر فرصا لشراء سلع جيدة بأسعار أفضل من طرحها في السابق، لكن بعض العروض لا تضيف شيئاً جديداً، حيث إنها سلع غير جيدة ، وتشكل العروض فرصة لبيعها لمن لا يعرفونها.

من جهتها تحدثت غيداء شربيني، تخصص تسويق، حول مدى علاقة عروض والجودة ، ونصائح عامة حول التخفيضات؛ حيث قالت: بالنسبة للثقة أرى أن الناس اعتادت على وجود تخفيضات موسمية لزيادة الشراء للسلع ، فيما يبدي بعض المستهلكين تشككهم في دوافع العروض، لذا يقبلون على الشراء في حدود الحاجة ، وليس بمنطق شراء أي منتج مخفض.

وتضيف: كثيرا ما يحذر خبراء التسوق من التدافع وراء التنزيلات ، ويشجعون على انتهاج ثقافة “الضرورة” بدلاً من التسوق لأجل إدمان التسوق، حيث يسارع غالبية المستهلكين إلى شراء السلع في موسم التخفيضات دون الحاجة الحقيقية لتلك السلع، ويكتشفون أنهم أنفقوا أكثر مقارنة بالأيام العادية.

وتنصح غيداء بضرورة التأكد أولا من تاريخ الصلاحية خاصة الأغذية المعلبة والمغلفة ، كذلك لاداعي لشراء ما ليس ضروريا. كما توجه رسالة إلى الشركات قائلة: إذا كانت بضاعتكم غير جيدة ، فلا تحاولوا بيعها في التخفيضات لأنها تضعف مصداقيتكم، وتؤثر على مبيعاتكم بعد ذلك على مدى طويل بخسارة متسوقين.

الجودة والثقة

وحول هذه الجوانب نستضيف عبد الرحمن عبد الرحيم بسيوني، مستشار مالي ومستثمر ورائد أعمال ، حيث قال: ‏في رأيي أنه لا يوجد علاقة بين ثقة المستهلك والتخفيضات على سعر المنتج، لأن التخفيضات هي سياسة تتعلق بالمبيعات وإدارة المخزون وهي غالبا لفترة زمنية محدودة، لكن هناك علاقة بين ثقة المستهلك وجودة المنتج والتي تتميز بها بعض العلامات التجارية لفترة طويلة كالسيارات على سبيل المثال، بعكس السلع الاستهلاكية السريعة كالأغذية.

وطالب المستهلكين بالتواصل مع الجهات المختصة في حال ثبوت أية تنزيلات وهمية أو بضائع غير جيدة، لافتاً إلى أن موسم العروض يشكل فرصة كبيرة لتأهيل المستهلك على ثقافة الاستهلاك، وهناك مناسبات مهمة لعروض حقيقية للأسعار من أهمها اليوم الوطني، وكل عام ووطننا بألف خير وازدهار.