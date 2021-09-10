ميدان مهرجان الهجن دون تشوّه بصري

متابعة- حمودالزهراني
ساهمت الشراكة التكاملية بين الاتحاد السعودي للهجن. وأمانة الطائف، في إظهار مهرجان ولي العهد. في نسخته الثالثة بالمكانة التي يستحقها، حيث. قامت الأمانة بالعديد من المنجزات والمهام، ومنها. إزالة ومعالجة التشوهات البصرية بدءاً من الطرق. المؤدية لميدان الهجن وانتهاء بميدان الهجن، بما. يصل إلى 150 تشوّهاً بصرياً، كما تم. زراعة ۱۲۹ شجرة، و۱۲۱۳ شجيرة؛ منها صبار. أوفربيا، ونخيل سيكس، وصبار عمة القاضي، وصبار. القبعة المكسيكية وصبار أم اللبن وصبار أجاف. الأمريكي وصبار الشمعدان ، ونشر ونثر السجاد الخرسانية. والأشجار واللوحات الترحيبية على مداخل المهرجان، وعلى واجهة المنصة الرئيسة.
كما شاركت في أعمال الصيانة الكهربائية داخل. المهرجان وكذلك أعمال الأرصفة والتشجير ومنصات التصوير. ووضع اللوحات الإعلانية والترحيبية الخاصة بالمهرجان وإنشاء. السجادة الملونة، وأعمال تركيب اللوحات الإعلانية. والترحيبية، وشعار السيفين والنخلة، وأعمال النظافة وتركيب. الأعلام بداخل وخارج ميدان الهجن وعلى الطرق. المؤدية للميدان، حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 100 علم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م